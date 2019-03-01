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Дональд Трамп на пресс-конференции в Ханое

США в шоке: Трамп ответил на вопрос корреспондента Sputnik

© REUTERS / LEAH MILLIS
В мире
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Зарубежные журналисты эмоционально отреагировали на тот факт, что корреспонденту Sputnik удалось задать вопрос Трампу.

ТАШКЕНТ, 1 мар - Sputnik. Во время пресс-конференции Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во Вьетнаме представитель агентства Sputnik задал вопрос президенту США о проведении инспекций ядерных объектов КНДР.

Трамп ответил, что представители США смогут успешно провести их. Ряд журналистов из США и Великобритании решили заострить внимание на этом событии в своих социальных сетях.

Главный редактор МИА "Россия Сегодня" и RT Маргарита Симоньян порекомендовала американским журналистам не волноваться по поводу того, что президент США Дональд Трамп ответил на вопрос агентства Sputnik, а привыкать к этому.

Напомним, что ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами названы Sputnik и RT.

Теги:
Маргарита Симоньян, журналистика, журналисты, журналисты, Журналист, Россия, россия, Sputnik, Sputnik, США, США, Дональд Трамп, Дональд Трамп, Трамп



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