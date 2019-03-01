США в шоке: Трамп ответил на вопрос корреспондента Sputnik

Зарубежные журналисты эмоционально отреагировали на тот факт, что корреспонденту Sputnik удалось задать вопрос Трампу.

ТАШКЕНТ, 1 мар - Sputnik. Во время пресс-конференции Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во Вьетнаме представитель агентства Sputnik задал вопрос президенту США о проведении инспекций ядерных объектов КНДР.

Трамп ответил, что представители США смогут успешно провести их. Ряд журналистов из США и Великобритании решили заострить внимание на этом событии в своих социальных сетях.

Главный редактор МИА "Россия Сегодня" и RT Маргарита Симоньян порекомендовала американским журналистам не волноваться по поводу того, что президент США Дональд Трамп ответил на вопрос агентства Sputnik, а привыкать к этому.

Американские журналисты рвут Твиттер в праведном гневе от того, что их президент посмел ответить на вопрос Sputnik на брифинге в Ханое. Май френдз, вы лучше не волнуйтесь, а привыкайте. pic.twitter.com/HZaSr8rQ7B — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 28 февраля 2019 г.

Напомним, что ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами названы Sputnik и RT.