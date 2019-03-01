Криминалисты назвали причины гибели туристов на перевале Дятлова

Эксперты пришли к выводу, что дятловцы не были готовы к походу такого уровня сложности.

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Туристическая группа из девяти человек под руководством Игоря Дятлова погибла из-за схода снежной лавины и низкого уровня подготовки. К такому выводу в 2015 году пришли криминалисты Следственного комитета, пишет "Московский комсомолец".

Дятлов не обладал опытом, необходимым для того, чтобы руководить походом такого уровня сложности, считают эксперты.

Кроме того, сами туристы также не были готовы к зимнему походу в горных условиях: у них не было нужных навыков, снаряжения и полноценной карты местности.

В документе говорится, что дятловцы совершили серьезную ошибку при выборе места последней ночевки на склоне горы. По оценке специалистов, на их палатку сошел снежный оползень массой не менее нескольких тонн, который они частично спровоцировали сами, подрезав склон.

По версии следствия, туристам следовало как можно быстрее спуститься в лес, устроить там теплую ночевку и дожидаться улучшения погоды.

© Sputnik / Екатерина Власенко Спасатели нашли пропавшую на перевале Дятлова туристку

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, первая группа туристов погибла в результате замерзания — у них отсутствовала верхняя одежда. Несмотря на то что они разожгли костер, добравшись до опушки леса, им не удалось долгое время его поддерживать.

Вторая группа решила вернуться к палатке за вещами и продуктами. Их смерть также наступила из-за замерзания.

Что касается третьей группы, которая спустилась к притоку реки Лозьва, на их телах обнаружили прижизненные телесные повреждения. Скорее всего, снежно-ледовый перешеек под их тяжестью провалился, и они были накрыты рухнувшим слоем промерзшего снега высотой не менее пяти метров, говорится в документе.