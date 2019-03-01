США разыскивают сына бен Ладена – при чем здесь ЦА

Ранее Госдепартамент США пообещал 1 миллионов долларов тому, кто сообщит местонахождение Хамзы бен Ладена, одного из лидеров запрещенной в России "Аль-Каиды".

ТАШКЕНТ, 1 мар - Sputnik. Сын основателя террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена Хамза может скрываться на границе Афганистана и Пакистана или в Иране.

Об этом заявил глава бюро дипломатической безопасности Госдепартамента США Майкл Эванофф, сообщает РИА Новости.

"Мы полагаем, что он в районе афгано-пакистанской границы. Возможно, он ушел в Иран. Мы полагаем, что он будет новым лидером (террористов)… Он может быть где угодно на юге Центральной Азии", - сказал Эванофф.

Ранее стало известно о том, что власти США объявили награду до 1 миллиона долларов за информацию о Хамзе бен Ладене.

*запрещена в РФ, США и ряде других стран.