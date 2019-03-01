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Огнестрельное оружие

Пожилая женщина с браунингом и патронами задержана в Москве

© Flickr/ pshegubj
В мире
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Изъятое у 67-летней женщины является пистолетом системы Браунинг и 8 патронами калибра 6,35 миллиметра.

ТАШКЕНТ, 1 мар - Sputnik. Оперативники Центрального округа столицы задержали 67-летнюю женщину с браунингом и патронами, сообщили в пятницу в московском главке МВД РИА Новости.

"Сотрудники ОУР ОМВД России по Таганскому району задержали 67-летнюю женщину, подозреваемую в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Верхней Сыромятнической улице задержали подозреваемую - 67-летнюю москвичку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина незаконно приобрела и хранила в квартире эти предметы.

"Согласно исследованию, изъятое является пистолетом системы Браунинг и 8 патронами калибра 6,35 миллиметра", - отмечается в сообщении, оружие и боеприпасы исправны и пригодны для производства выстрелов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Теги:
оружие, Москва, Москва, Россия, Россия



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