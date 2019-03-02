Умер лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов

В ноябре Жорес Алферов был госпитализирован в Москве с гипертоническим кризом.

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Лауреат Нобелевской премии по физике, академик Жорес Алферов скончался в Санкт-Петербурге, сообщила РИА Новости его супруга Тамара. Ученому было 88 лет.

"Жорес Иванович скончался сегодня", — сказала супруга.

© Sputnik / Игорь Самойлов Лауреат Нобелевской премии по физике 2000 года Жорес Алферов на закрытии Санкт-Петербургского форума "Наука и Общество: Экономика и социология в XXI веке"

Жорес Иванович Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске (Беларусь). Окончил факультет электронной техники Ленинградского электротехнического института, с 1953 года работал в Физико-техническом институте имени Иоффе.

Ученый принимал участие в разработке первых отечественных транзисторов и силовых германиевых приборов. С начала 1990-х годов занимался исследованием свойств наноструктур пониженной размерности: квантовых проволок и квантовых точек.

В 2000 году Алферов получил Нобелевскую премию по физике "за достижения в электронике" совместно с американцами Джеком Килби и Гербертом Кремером.

Кремер, как и Алферов, получил награду за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов (Алферов и Кремер получили половину денежной премии), а Килби — за разработку идеологии и технологии создания микрочипов (вторую половину).

С 1991 по 2017 год Алферов был вице-президентом Российской академии наук.