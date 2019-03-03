Побои на завтрак: в драке в шведском ресторане участвовали около ста человек

Зачинщиками массовой драки предположительно стали пять человек, они уже задержаны.

ТАШКЕНТ, 3 мар - Sputnik. В одном из ресторанов в в центре шведского Гётеборга произошла массовая драка с участием около ста человек, сообщает местная полиция.

Полиция получила сигнал тревоги около 03.28 по местному времени (07.28 по Ташкенту). Легкие травмы в драке получили охранники ресторана. Пять человек, предположительно, инициировавших драку, задержаны.

По данным издания Expressen, на место происшествия прибыли 12 полицейских машин. Причины произошедшего пока не сообщаются.

Это вторая массовая драка в Швеции за последнее время. Ранее сообщалось, о драке в пригороде Нючёпинга, в которой участвовали 90 человек.