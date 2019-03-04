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Как в гетто: в Москве с подростка сняли кроссовки за 27 тыс руб

Как в гетто: в Москве с подростка сняли кроссовки за 27 тысяч рублей

VALERIE MACON
В мире
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Четверо неизвестных забрали у подростка дорогие кроссовки и скрылись на автомобиле.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. Четверо неизвестных на северо-западе Москвы, угрожая ножом, отобрали у подростка кроссовки за 27 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Инцидент произошел по адресу: улица Авиационная, дом 42.

"Установлено, что у дома четверо неизвестных, угрожая предметом, похожим на нож, открыто похитили кроссовки. Материальный ущерб составил около 27 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, преступники скрылись на автомобиле. ​Возбуждено уголовное дело.

Теги:
Происшествие, Ограбление и кража, Кража, Москва, Москва, Россия, россия



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