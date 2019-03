Кит Флинт мертв: звезда The Prodigy покончил с собой

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой в эти выходные, сообщается в Instagram группы.

Ему было 49 лет. Тело певца нашли утром 4 марта в его доме в Данмоу, графство Эссекс.

"На выходных наш брат Кит забрал свою жизнь. Мы шокированы, ужасно злы, смущены, а еще наши сердца разбиты", - написали его друзья, группа Prodigy в Instagram.

Напомним, с самого начала участия в группе Флинт был просто танцором, но в 1996 году впервые проявил себя как вокалист на сингле Firestarter. В видео, которое сопровождало сингл, Флинт был представлен в своем новом образе, который стал фирменной маркой The Prodigy.

Тенденция с вокалом продолжилась в новом сингле Breathe, где он пел уже с Максимом Реалити. В следующей работе The Prodigy, альбоме The Fat of the Land, было представлено несколько песен, в которых спел Флинт: Breathe, Serial Thrilla, Firestarter и Fuel My Fire (кавер на L7). Успех альбома, который стал наиболее успешным для коллектива, сделал Флинта фактически лицом The Prodigy.

Следующая работа Baby's Got a Temper во многом испытала влияние панк-стиля самого Флинта, хотя позже Хоулетт описывал песню как слишком нехарактерную для группы.

На предпоследнем альбоме The Prodigy, Invaders Must Die, релиз которого состоялся 23 февраля 2009 года, Флинт вновь участвует в записи нескольких треков из альбома.

Флинт также экспериментировал с несколькими соло- и сайд-проектами, включая такие группы, как FLINT и Clever Brains Fryin'.

За это время Флинту удалось выпустить только один коммерческий сингл AIM 4 своей группы FLINT.