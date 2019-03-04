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Боец Хабиб Нурмагомедов

За что Нурмагомедов поблагодарил Кадырова

© Sputnik / Саид Царнаев
В мире
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Чемпион UFC в легком весе публично выразил благодарность главе Чечни.

ТАШКЕНТ, 4 мар – Sputnik. Боец ММА Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram поблагодарил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова за финансовую помощь жителям дагестанского села Тисси-Ахитли.

Крупный пожар произошел в селе Тисси-Ахитли в Цумадинском районе Дагестана в пятницу вечером. По данным МЧС, сгорели 17 хозяйств — 11 полностью и шесть частично. Всего в селе 30 домохозяйств.

"Большое спасибо Брат @za_kadyrova_95eng за то, что принимаешь участие во многих бедах Дагестана, это не первый случай, когда помощь оказывается тобою Дагестану. Пусть Аллах даст тебе долгих лет жизни и пусть удача сопутствует тебе во всем", - написал спортсмен.

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Большое спасибо Брат @za_kadyrova_95eng за то что принимаешь участие во многих бедах Дагестана, это не первый случай, когда помощь оказывается тобою Дагестану. Пусть Аллах даст тебе долгих лет жизни и пусть удача сопутствует тебе во всем. Каждый человек наших Республик, независимо от работы или социального положения, должен сделать хоть что-то, чтобы укреплялись братские отношения между нашими народами - Чечни и Дагестана. #мыБратья #мыСоседи #Чечня #Дагестан

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Нурмагомедов подчеркнул, что каждый человек в двух республиках должен сделать хоть что-то, чтобы укрепить братские отношения между Чечней и Дагестаном.

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Теги:
Дагестан, Рамзан Кадыров, Чеченская республика, Россия



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