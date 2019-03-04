За что Нурмагомедов поблагодарил Кадырова

ТАШКЕНТ, 4 мар – Sputnik. Боец ММА Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram поблагодарил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова за финансовую помощь жителям дагестанского села Тисси-Ахитли.

Крупный пожар произошел в селе Тисси-Ахитли в Цумадинском районе Дагестана в пятницу вечером. По данным МЧС, сгорели 17 хозяйств — 11 полностью и шесть частично. Всего в селе 30 домохозяйств.

"Большое спасибо Брат @za_kadyrova_95eng за то, что принимаешь участие во многих бедах Дагестана, это не первый случай, когда помощь оказывается тобою Дагестану. Пусть Аллах даст тебе долгих лет жизни и пусть удача сопутствует тебе во всем", - написал спортсмен.

Нурмагомедов подчеркнул, что каждый человек в двух республиках должен сделать хоть что-то, чтобы укрепить братские отношения между Чечней и Дагестаном.