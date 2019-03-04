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Умер рэпер Децл

Медики назвали причину смерти Децла

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Результаты судебно-медицинской экспертизы обнародованы в рамках доследственной проверки по факту смерти Кирилла Толмацкого (Децла).

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. Смерть российского рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) наступила из-зп острой сердечной недостаточности, повреждений на теле музыканта не выявлено, сообщили в следственном управлении СК РФ по Удмуртии. 

Результаты судебно-медицинской экспертизы обнародованы в рамках доследственной проверки по факту смерти Толмацкого, скончавшегося после концерта в Ижевске.

"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть Кирилла Толмацкого наступила в результате острой сердечной недостаточности, явившейся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы. Каких-либо телесных повреждений не выявлено", - говорится в сообщении.

Представитель СК РФ Удмуртии подтвердил РИА Новости отсутствие или наличие наркотиков и алкоголя в крови музыканта.

"Ничего не могу вам сказать о наркотиках или алкоголе в крови Толмацкого, мы озвучили причину смерти музыканта по заключению судебно-медицинских экспертов, которое поступило в ведомство", - пояснила РИА Новости старший помощник руководителя регионального следственного управления Вера Филиппова.

Умер рэпер Децл
© ВКонтакте
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Толмацкий скончался 4 февраля в возрасте 35 лет. Артисту стало плохо после концерта в Ижевске. Как сообщил его концертный директор Павел Беленец, причиной смерти стала остановка сердца. Артист был похоронен 6 февраля. 

Дебютный альбом Децла "Кто? ты" вышел в 2000 году, став одной из самых продаваемых пластинок в РФ. Всего музыкант записал восемь альбомов. Он известен благодаря таким хитам, как "Вечеринка", "Слезы", "Письмо", "Для тебя" и многим другим. Исполнитель неоднократно становился лауреатом российских музыкальных премий.




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