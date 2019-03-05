Недружественные действия: представителя МИД России не пустили в Чехию

Как сообщали чешские СМИ, дипломату запретили въезд в страну "по соображениям безопасности".

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Представителя МИД, направлявшегося в Чехию в составе официальной российской делегации, не пустили в страну, пишет РИА Новости со ссылкой на посольство в Праге.

Дипломат должен был участвовать в заседании российско-чешской межправкомиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

В этой связи посольство сделало представление заместителю министра иностранных дел Чехии.

"В представлении отмечено, что подобные действия являются недружественными, не соответствуют характеру российско-чешских отношений и не останутся без ответа", — заявили в диппредставительстве.

Заседание российско-чешской межправительственной комиссии состоится 6 марта.