Ученые рассказали, когда лишний вес может быть полезен

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Лишний вес может помочь человеку выжить в экстренной ситуации.
Как сообщает Американская академия неврологии, увеличение веса защищает организм от смерти после инсультов. Также обладатели лишнего веса дольше живут при наличии сердечной недостаточности.
"Медики обратили внимание на то, что лишний вес повышает вероятность выживания людей, переживших тяжелые болезни почек и сердца. Мы решили проверить, есть ли связь между ожирением и инсультами", — поясняет Цзолу Лю из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе.
Лю исследовал тысячу пожилых людей, переживших сильное кровоизлияние в мозг. Оказалось, что люди с ожирением умирали на 62% реже, чем пациенты с нормальным весом. При этом больные, отличавшиеся худобой, восстанавливались после инсульта в полтора раза реже.
Таким образом, ученые полагают, что у обладателей лишних килограммов резерв питательных веществ значительно больше, что помогает им выжить в экстренной для организма ситуации.