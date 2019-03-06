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Ученые рассказали, когда лишний вес может быть полезен

© Sputnik / Алексей Куденко
В мире
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Ожирение в некоторых случаях может пойти человеку на пользу, уверены специалисты. При каких заболеваниях лишний вес не вредит, а, наоборот, спасает – читайте в статье.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Лишний вес может помочь человеку выжить в экстренной ситуации.

Как сообщает Американская академия неврологии, увеличение веса защищает организм от смерти после инсультов. Также обладатели лишнего веса дольше живут при наличии сердечной недостаточности.

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© Sputnik / Владимир Вяткин
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"Медики обратили внимание на то, что лишний вес повышает вероятность выживания людей, переживших тяжелые болезни почек и сердца. Мы решили проверить, есть ли связь между ожирением и инсультами", — поясняет Цзолу Лю из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе.

Лю исследовал тысячу пожилых людей, переживших сильное кровоизлияние в мозг. Оказалось, что люди с ожирением умирали на 62% реже, чем пациенты с нормальным весом. При этом больные, отличавшиеся худобой, восстанавливались после инсульта в полтора раза реже.

Таким образом, ученые полагают, что у обладателей лишних килограммов резерв питательных веществ значительно больше, что помогает им выжить в экстренной для организма ситуации.

Теги:
Ученые, здоровье



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