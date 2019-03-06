Ученые рассказали о новом возможном способе борьбы с ВИЧ

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Британские ученые выяснили, что ВИЧ-инфекция может быть устранена с помощью разовой пересадки костного мозга от донора с устойчивой к инфекции мутацией и менее агрессивного лечения. Об этом сообщается в опубликованном в журнале Nature докладе, где рассказывается о втором возможном случае излечения от ВИЧ.
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"Здесь мы показываем, что ремиссия ВИЧ-1 может быть возможна при менее агрессивном и токсическом подходе", — сообщают авторы доклада в аннотации.
Ученые отмечают: несмотря на то, что в период 18-месячного перерыва после лечения рано делать вывод о том, что пациент избавлен от ВИЧ, полученные данные предполагают, что только трансплантации гемопоэтических стволовых клеток с клетками донора с мутацией CCR5 достаточно для достижения ремиссии ВИЧ-1.
Ранее New York Times сообщала, что "лондонский пациент" станет вторым человеком после "берлинского пациента" Тимоти Рэя Брауна, которого удалось излечить от ВИЧ-инфекции 12 лет назад. Оба перенесли трансплантацию донорского костного мозга.
Руководитель исследования, специалист по инфекционным заболеваниям Равиндра Гупта из Кембриджского университета заявил, что пока невозможно с уверенностью сказать, излечился ли пациент: должно пройти более длительное время.
По словам ученого, пересадка стволовых клеток не обязательно должна сопровождаться агрессивным лечением с сильными побочными эффектами.
"Радиация действительно ударяет по костному мозгу, и от нее чувствуешь себя очень плохо", — отметил он.
Исследователь из Имперского колледжа Лондона Грэм Кук отметил, что такой тип лечения не подойдет всем ВИЧ-инфицированным, которые не больны раком и не нуждаются в трансплантации костного мозга.