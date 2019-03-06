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Свадебные кольца

Казахстанцев обяжут отчитываться о свадебных подарках

© Sputnik / AlexTikhomirov
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Информацию нужно вносить в графу "иные доходы" в налоговой декларации.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Казахстанцы с 2020 года будут обязаны декларировать подарки, полученные на свадьбах, днях рождения и других праздниках, сообщил на пресс-конференции директор республиканского центра помощи предпринимателям Дмитрий Казанцев. 

Информацию требуется вносить в графу "иные доходы" в налоговой декларации, пишет Sputnik Казахстан.

Речь идет не о всех презентах, а о тех, что стоят более 500 тысяч тенге (по курсу на 6 марта — примерно 11,1 миллиона сумов). 

"К примеру, не надо писать, что 50 человек пришли на свадьбу и подарили по 100 долларов. Нужно будет указать общую сумму, которая будет служить подтверждением того, что была проведена свадьба. Система зафиксирует, что свадьба прошла. На такие случаи будет дополнительная графа в виде дополнительного дохода", — заявил Казанцев.

Если в системе возникнет сбой или произойдет ошибка, гражданину придется написать объяснительную налоговым органам, в которой указать, при каких обстоятельствах был получен подарок.

Напомним, с начала 2020 года граждане страны должны будут сдавать ежегодные декларации по доходам и имуществу. Декларированию подлежит недвижимость (здания, сооружения, земельные участки, дома, квартиры и дачи), движимое имущество, фамильные украшения, драгоценности и предметы искусства, а также экзотические животные, стоимость которых превышает 500 тысяч тенге.

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Теги:
деньги, свадьба, доход, Казахстан



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