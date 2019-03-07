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Люди бросают друг в друга апельсины во время традиционного фестиваля Битва апельсинов

Оранжевая битва: видео традиционного апельсинового сражения в Италии

© AFP 2018 / MARCO BERTORELLO
В мире
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В итальянском городке Ивреа состоялся традиционный фестиваль "Битва апельсинов". Чтобы снабдить его участников "снарядами", с Сицилии привезли около 500 тонн фруктов.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik.  Суть развлечения заключается в том, что пешеходы забрасывают цитрусовыми повозки с людьми, а те в ответ выбрасывают фрукты из своих тележек.

Точно неизвестно, как зародилась традиция. По одной из версий, "битва" отсылает к событиям XII века, когда население города взбунтовалось против герцога-тирана.

В 2019 году в фестивале приняли участие примерно 8 тысяч человек.

Не мудрено, что некоторые настолько серьезно относятся к сражению, что после него около сотни человек ежегодно обращаются за медицинской помощью.

Теги:
апельсин, италия



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