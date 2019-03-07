15:20 07 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.32
  • EUR9546.15
  • USD8392.96
Поиск
Новороссийск

В Новороссийске задержали американцев, которые незаконно попали в РФ

© Sputnik / Максим Блинов
В мире
Получить короткую ссылку
57 0 0

Иностранные граждане нарушили пограничный режим.

ТАШКЕНТ, 7 мар - Sputnik. В департаменте информации и печати МИД России подтвердили данные о задержании американских граждан в Новороссийске, пишет РИА Новости.

"Конкретные вопросы" во внешнеполитическом ведомстве посоветовали задать правоохранительным органам.

Ранее Приморский районный суд Новороссийска признал двух граждан США виновными в нарушении пограничного режима.

© Sputnik / Михаил Мокрушин
Житель Аляски доплыл на лодке до Чукотки и попросил политического убежища

На сайте суда появились данные по административным делам о нарушении пограничного режима, вынесенные в отношении Гааги Дэвида Удо и Бродовского Коле Дэвича по части 2 статьи 18.8 КоАП РФ ("Нарушение пограничного режима в пограничной зоне").

Ранее телеканал KSL TV сообщил, что Церковь Иисуса Христа Святых последних дней заявила о задержании двух своих добровольцев в доме собраний в Новороссийске. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщения об аресте граждан США ответил, что не располагает информацией об этом.

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней — религиозная организация, которая относится к ветви мормонизма. Организация основана Джозефом Смитом в 1830 году, ее штаб-квартира располагается городе Солт-Лейк-Сити в американском штате Юта. Ее конгрегации (приходы и "малые приходы") и храмы существуют во многих странах мира, в том числе в России.

Теги:
США, Новороссийск, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Спортсменка из ОАЭ Захра Лари на тренировке соревнований по фигурному катанию на XXIX Всемирной зимней Универсиаде-2019
Хиджаб не помеха: лучшие кадры с выступлений первой фигуристки из ОАЭ
Пушистая служба: трогательное видео с офицером и собакой растопит вам сердце
Пушистая служба: трогательное видео с офицером и собакой растопит вам сердце
Humo Arena
Humo Arena — ледовый дворец птицы счастья в Ташкенте

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054