В Новороссийске задержали американцев, которые незаконно попали в РФ

ТАШКЕНТ, 7 мар - Sputnik. В департаменте информации и печати МИД России подтвердили данные о задержании американских граждан в Новороссийске, пишет РИА Новости.

"Конкретные вопросы" во внешнеполитическом ведомстве посоветовали задать правоохранительным органам.

Ранее Приморский районный суд Новороссийска признал двух граждан США виновными в нарушении пограничного режима.

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На сайте суда появились данные по административным делам о нарушении пограничного режима, вынесенные в отношении Гааги Дэвида Удо и Бродовского Коле Дэвича по части 2 статьи 18.8 КоАП РФ ("Нарушение пограничного режима в пограничной зоне").

Ранее телеканал KSL TV сообщил, что Церковь Иисуса Христа Святых последних дней заявила о задержании двух своих добровольцев в доме собраний в Новороссийске. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщения об аресте граждан США ответил, что не располагает информацией об этом.

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней — религиозная организация, которая относится к ветви мормонизма. Организация основана Джозефом Смитом в 1830 году, ее штаб-квартира располагается городе Солт-Лейк-Сити в американском штате Юта. Ее конгрегации (приходы и "малые приходы") и храмы существуют во многих странах мира, в том числе в России.