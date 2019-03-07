Муфтий Москвы призвал молодежь поддержать сирийских беженцев

Ассоциация молодых парламентариев ждет от муфтия пакет благотворительных проектов для дальнейшей их реализации.

ТАШКЕНТ, 7 мар - Sputnik. Глава Духовного управления мусульман Москвы Ильдар Аляутдинов на встрече с представителями Ассоциации молодых парламентариев при Государственной думе РФ заявил о необходимости активизации благотворительных проектов со стороны молодежи.

"Мы только что вернулись из Ливана, где оказали гуманитарную помощь сирийским беженцам. Хотел бы призвать вас, молодых парламентариев, включиться в этот проект", - сказал религиозный деятель.

© Sputnik / Михаил Алаеддин Свыше миллиона беженцев вернулись домой с начала операции РФ в Сирии

Аляутдинов призвал принять участие в организации языковой школы для детей беженцев и тем самым способствовать культурному обмену.

"При тесной связи с молодежными организациями нашей страны мы сможем активизировать совместную работу и оказать больше поддержки беженцам в различных странах мира. В первую очередь это может коснуться образования детей в лагерях беженцев", - заключил муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

Руководитель комитета по международным делам АМП Кристина Татарникова предложила муфтию подготовить пакет проектов с участием молодежных организаций, направленных на поддержку сирийских беженцев, например, в Ливане.