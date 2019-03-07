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Худший, но смелый: фигурист из Бразилии покорил зрителей на Универсиаде

© Фото: Patinaje Artistico / youtube
В мире
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Лаэрте Руан де Оливейра де Лима сумел завоевать сердца зрителей Универсиады. Хотя спортсмен и показал едва ли не худший результат в истории спорта на таком уровне, болельщики оценили его мужество.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Бразильский фигурист Лаэрте Руан де Оливейра де Лима смог стать участником Универсиады в Красноярске, впервые встав на коньки всего полтора года назад.

Фигурист сумел исполнить лишь полуторный аксель и одинарный сальхов, его техническая оценка составила 1,75 балла, компонентная — 10,70 балла. В произвольную программу Де Оливейра пробиться не сумел, отмечает РИА Новости.

По итогам соревнований он получил минимальное количество баллов – 12,41. Таким образом, он установил антирекорд по очкам. Для сравнения: лидер короткой программы россиянин Максим Ковтун получил 91,74 балла.

Несмотря на это, зрители, присутствовавшие в зале, подбадривали его по ходу выступления, а в конце программы обрушили на него шквал аплодисментов.

Спортсменка из ОАЭ Захра Лари на тренировке соревнований по фигурному катанию на XXIX Всемирной зимней Универсиаде-2019
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Лима заявил, что счастлив, что имел возможность выступать на студенческих соревнованиях международного уровня.

Он рассказал, что занимается фигурным катанием всего полтора года. Поэтому приехать в Красноярск и поучаствовать в Студенческих играх было для него большим достижением. У себя на родине он тренируется на крошечном катке. А каток Универсиады - просто огромный, поделился впечатлениями бразилец.

Теги:
фигурное катание, спорт



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