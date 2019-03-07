Худший, но смелый: фигурист из Бразилии покорил зрителей на Универсиаде

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Бразильский фигурист Лаэрте Руан де Оливейра де Лима смог стать участником Универсиады в Красноярске, впервые встав на коньки всего полтора года назад.
Фигурист сумел исполнить лишь полуторный аксель и одинарный сальхов, его техническая оценка составила 1,75 балла, компонентная — 10,70 балла. В произвольную программу Де Оливейра пробиться не сумел, отмечает РИА Новости.
По итогам соревнований он получил минимальное количество баллов – 12,41. Таким образом, он установил антирекорд по очкам. Для сравнения: лидер короткой программы россиянин Максим Ковтун получил 91,74 балла.
Несмотря на это, зрители, присутствовавшие в зале, подбадривали его по ходу выступления, а в конце программы обрушили на него шквал аплодисментов.
Лима заявил, что счастлив, что имел возможность выступать на студенческих соревнованиях международного уровня.
Он рассказал, что занимается фигурным катанием всего полтора года. Поэтому приехать в Красноярск и поучаствовать в Студенческих играх было для него большим достижением. У себя на родине он тренируется на крошечном катке. А каток Универсиады - просто огромный, поделился впечатлениями бразилец.