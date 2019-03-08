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Питбуль

В РФ появился список пород собак, с которыми нельзя гулять без поводка

© Sputnik / Евгения Новоженина
В мире
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В список включены американский бульдог, шарпей, питбультерьер, стаффордширский терьер, аргентинский дог, бультерьер, доберман, кавказская овчарка, ротвейлер и другие.

ТАШКЕНТ, 8 мар - Sputnik. Министерство внутренних дел России подготовило список потенциально опасных пород собак, сообщает RT.

В указанный перечень предлагается внести 69 пород: речь идет о породах, обладающих генетически детерминированными качествами агрессии и силы.

Также в перечень внесены породы, используемые для травли, аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, а также их гибриды и метисы.

Так, в список включены американский бульдог, шарпей, питбультерьер, стаффордширский терьер, аргентинский дог, бультерьер, доберман, кавказская овчарка, ротвейлер и другие.

В МВД напомнили, что выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка запрещается.

Исключение составляют случаи, когда животное находится на огороженной территории, о чем должна быть сделана соответствующая надпись при входе на нее. Перечень подготовлен на основе предложений, поступивших от различных органов власти, а также Российской кинологической федерации.

Теги:
Законопроект, закон, новый закон, агрессия, Животные, животные, Животные, Россия, россия, собаководы, собака, собака, собаки



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