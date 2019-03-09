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Где спрятаны сокровища Тетьего Рейха: опубликован дневник офицера СС

© Фото: dailymail
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Нацисты спрятали 28 тонн золота, монеты, медали и ювелирные изделия. Одним из описанных хранилищ является дно пруда.

ТАШКЕНТ, 9 мар – Sputnik. В Германии опубликовали личный дневник офицера СС Эгона Олленхауэра, в котором рассказывается о том, где нацисты спрятали золото и другие сокровища при отступлении из Польши.

Как сообщает Daily Mail, его дневник в течение десятилетий хранился в масонской ложе в городе Кведлинбург.

На страницах дневника Олленхауэр утверждает, что 260 грузовиков, в которых спрятаны сокровища, были спрятаны 11 местах в Польше. Однако советские войска не смогли до них добраться.

В тайниках хранятся 28 тонн золота, золотые монеты, медали и ювелирные изделия. Кроме того, нацисты спрятали произведения искусства, среди которых украденные из Франции работы Боттичелли, Рубенса, Караваджо, Моне, Рафаэля и Рембрандта.

В настоящий момент исследуются места, названные в дневнике. Указывается, что одним из описанных хранилищ является дно пруда, другое – секретная комната между стенами одного из польских дворцов, третье – глубокий колодец в парке.




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