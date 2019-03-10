В Госдепе прокомментировали обнаружение мины у сотрудника посольства США

Инцидент произошел 9 марта в аэропорту Шереметьево. В МИД РФ считают, что это была попытка устроить провокацию на транспортном объекте.

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Мина, обнаруженная в российском аэропорту Шереметьево в багаже сотрудника американского посольства, не была опасна, заявил РИА Новости представитель Госдепа США.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел России, 9 марта в Шереметьево при просвечивании багажа работника посольства США была выявлена мина со взрывателем и без взрывчатого вещества, но с его следами внутри корпуса. В МИД РФ этот инцидент назвали попыткой устроить провокацию на транспортном объекте.

"Нам известно об инциденте, произошедшем сегодня в аэропорту Шереметьево в Москве с участием сотрудника посольства США", — сказал представитель Госдепа.

По его словам, "ситуация была урегулирована, и человеку было разрешено покинуть Россию после того, как власти изъяли предмет из его багажа".

"Никакой опасности для пассажиров не было", — заключил собеседник.

По данным российского внешнеполитического ведомства, сотрудник посольства США, у которого обнаружили мину, имеет непосредственное отношение к американским вооруженным силам. В министерстве сообщили, что он покидал Россию по окончании командировки и утверждал, что приобрел пустую мину "для личной коллекции". Поскольку он опоздал на рейс, ему помогли переоформить билет, и он беспрепятственно вылетел в Нью-Йорк, но без мины, отметили в российском ведомстве.

Кроме того, в МИД заявили, что "с учетом высочайшего внимания, которое в самих США после терактов 2001 года уделяется обеспечению безопасности на воздушном транспорте", сотрудник посольства "просто не мог не понимать, что мина в багаже — это очень серьезно". В ведомстве считают, что он "пошел на такой шаг сознательно".