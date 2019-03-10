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Не играй, гормон: чем опасен высокий уровень тестостерона

© Sputnik / Алексей Мальгавко
В мире
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Тестостерон является основным мужским половым гормоном.

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Высокий уровень тестостерона у мужчин может стать причиной образования тромбов и развития сердечной недостаточности, заявили исследователи из Университета Нью-Йорка и Университета Гонконга. Научная работа опубликована в British Medical Journal.

Участники во время третьего зимнего московского велопарада прошедшего по маршруту от 3-й Фрунзенской улицы до парка Зарядье и обратно.
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Эксперты проанализировали данные более трех тысяч мужчин в возрасте от 50 до 75 лет, которые проходили обследование на рак простаты. У тех, чей уровень тестостерона был повышенный, они попытались обнаружить общие гены.

После этого исследователи обратились к Биобанку Великобритании. Они сравнили найденные гены с генами более 392 тысяч граждан обоих полов, чтобы найти связь между этими генами и повышенным образованием тромбов, сердечной недостаточностью или сердечным приступом.

Эксперты сделали вывод, что высокий уровень тестостерона в два раза повышает риск образования тромбов и в 7,8 раза — риск развития сердечной недостаточности.

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Теги:
Наука, Ученые, мужчина, здоровье



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