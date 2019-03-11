17:44 11 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.32
  • EUR9546.15
  • USD8392.96
Поиск
Сеть магазинов Эльдорадо

Образованные и с чайником: на что россияне чаще всего берут займы

© Sputnik / Сергей Мамонтов
В мире
Получить короткую ссылку
103 0 0

В среднем за раз россияне берут займы на сумму около 26 тысяч рублей и на срок до шести месяцев.

ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. Жители России чаще всего берут займы на покупку товаров для дома и бытовой техники, а также оплату образовательных услуг, говорится в исследовании "Яндекс.Кассы", пишет РИА Новости.

Далее идут ювелирные изделия, оборудование и электроника.

"Оказалось, что чаще всего люди оформляют займы, чтобы оплатить товары для дома, образовательные услуги и бытовую технику. В среднем за раз россияне берут займы на сумму около 26 тысяч рублей и на срок до шести месяцев", - говорится в исследовании.

При этом очевидна зависимость средней суммы займа и его цели. Больше всего заемных денег люди тратят на услуги турагентств — в среднем по 72 тысячи рублей, на электронику — 34 тысячи рублей, на услуги образовательных учреждений — 30 тысяч рублей, на автозапчасти и ремонт автомобилей — 27 тысяч рублей.

Аналитики изучили данные о платежах заемными средствами через сервис "Заплати по частям" платежного провайдера "Яндекс.Касса", который используется на более чем 8 тысячах сайтов рунета.

Теги:
кредитная карта, Кредитование, кредитка, Кредит, Россия, россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Самые сексуальные фитнес-тренеры в Instagram
Самые сексуальные и богатые фитнес-тренеры в Instagram
Трех детенышей красной панды показали публике в зоопарке Сиднея
Милые пушистики: трех детенышей красной панды показали в зоопарке Сиднея
Европа "стареет" - перспективы на 2050 год

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054