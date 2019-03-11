Образованные и с чайником: на что россияне чаще всего берут займы

В среднем за раз россияне берут займы на сумму около 26 тысяч рублей и на срок до шести месяцев.

ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. Жители России чаще всего берут займы на покупку товаров для дома и бытовой техники, а также оплату образовательных услуг, говорится в исследовании "Яндекс.Кассы", пишет РИА Новости.

Далее идут ювелирные изделия, оборудование и электроника.

"Оказалось, что чаще всего люди оформляют займы, чтобы оплатить товары для дома, образовательные услуги и бытовую технику. В среднем за раз россияне берут займы на сумму около 26 тысяч рублей и на срок до шести месяцев", - говорится в исследовании.

При этом очевидна зависимость средней суммы займа и его цели. Больше всего заемных денег люди тратят на услуги турагентств — в среднем по 72 тысячи рублей, на электронику — 34 тысячи рублей, на услуги образовательных учреждений — 30 тысяч рублей, на автозапчасти и ремонт автомобилей — 27 тысяч рублей.

Аналитики изучили данные о платежах заемными средствами через сервис "Заплати по частям" платежного провайдера "Яндекс.Касса", который используется на более чем 8 тысячах сайтов рунета.