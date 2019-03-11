Сила улыбки: "немое" интервью чемпионки мира очаровало болельщиков — видео

Дмитрий Губерниев провел интервью с чемпионкой мира по биатлону Анастасией Кузьминой, у которой не было голоса.

ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. Почти за две минуты беседы Кузьмина не произнесла ни слова. Фанаты довольствовались лишь улыбкой спортсменки и назвали это интервью невероятно милым.

Невероятно милое интервью с Кузьминой, в котором она не произнесла ни слова 😉



А здесь полный выпуск «Биатлона с Дмитрием Губерниевым»:https://t.co/xjX37AzY5N pic.twitter.com/RhPggOGtc4 — Матч ТВ (@MatchTV) 9 марта 2019 г.

​Накануне старта мирового первенства трехкратная олимпийская чемпионка из-за боли в горле потеряла голос. После победы в спринтерской гонке Кузьмина отказалась общаться с представителями СМИ, сославшись на болезнь.

Однако Губерниев нашел подход к чемпионке мира: телеведущий задавал вопросы, на которые Кузьмина могла отвечать головой, кивнув в знак согласия или покачав ею в знак отрицания. В случае, если спортсменка не знала ответа на вопрос, она пожимала плечами.