Забытый почти на полвека хит Starman Дэвида Боуи уйдет с молотка

Популярный сингл Дэвида Боуи Starman был выпущен в 1972 году, а его запись оценивается сейчас в 13 тысяч долларов.

ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. Самая первая демозапись, на которой британский певец Дэвид Боуи исполняет свой известный хит Starman, будет выставлена на аукционе в Великобритании примерно за 13 тысяч долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Daily Mail.

"После консультаций с экспертом по творчеству Боуи мы можем с уверенностью сказать, что пленка содержит раннюю и, возможно, самую первую демоверсию песни Starman", - заявили в аукционном доме Omega Auctions.

Запись была сделана на репетиции в 1971 году, когда певцу было 24 года. На ней слышно, как Боуи говорит гитаристу Мику Ронсону, что еще не закончил петь, когда тот хотел завершить исполнение. Ронсон впоследствии передал пленку своему другу и музыканту Кевину Хатчинсону, чтобы он помог ему разучить песню.

Спустя почти 50 лет Хатчинсон нашел демозапись у себя на чердаке и решил выставить ее на продажу.

Популярный сингл Дэвида Боуи Starman был выпущен в 1972 году.

Напомним, известный британский певец и композитор Дэвид Боуи ушел из жизни в январе 2016 года после продолжительной болезни. На протяжении карьеры он продал более 136 миллионов своих пластинок и вошел в десятку самых успешных артистов в истории популярной музыки Великобритании. В 2004 году журнал Rolling Stone поместил Боуи на 39-е место в рейтинге "100 величайших исполнителей рок-музыки всех времен" и 23-е — в рейтинге "100 величайших вокалистов всех времен".