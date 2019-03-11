Невыносимая жестокость: в московской квартире нашли девочку-маугли

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Органы опеки обратятся в суд, чтобы лишить мать девочки родительских прав либо ограничить эти права.

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В Москве 10 марта сотрудники полиции и МЧС спасли пятилетнюю девочку, которую мать бросила в квартире без присмотра на несколько дней. Ребенок находился в антисанитарных условиях — жилище скорее походило на помойку, нежели на квартиру. По данным ГСУ Следственного комитета по городу, на шее малышки было обнаружено вросшее в кожу украшение.

© Пресс-служба Следственного комитета РФ Квартира на Ленинградском шоссе в Москве, где был обнаружен брошенный ребенок

"Со слов соседей, мать ребенка отсутствовала дома несколько дней. Ребенок доставлен в реанимацию одной из городских больниц", — сообщили в ведомстве.

Горе-мать была задержана в тот же день. Следователи возбудили дело по статье "Покушение на убийство".

На допросе женщина заявила, что "является одинокой матерью и вынуждена, уходя на работу либо по делам, оставлять дочь дома одну на непродолжительное время". Она рассказала, что из-за кредитов и долгов по коммунальным платежам собиралась продать квартиру и временно переехать с ребенком к своему знакомому. Следователи тщательно изучат эти сведения.

Сегодня уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что девочка находится в состоянии средней степени тяжести, лечится ряд заболеваний. Информация об истощении не подтвердилась, но есть отставание в развитии: она не говорит. Кроме того, ребенок не приучен спать на кровати и боится воды, пишет РИА Новости.

"Мы поговорили также с заведующей поликлиники, в которой она наблюдалась до 2015 года, наблюдалась достаточно регулярно, и ее развитие соответствовало возрасту. Но, к сожалению, сейчас ребенок не говорит, за наше нахождение там не произнесено было ни звука. Мне показалось, что она не умеет пользоваться фломастерами", — отметила омбудсмен.

По ее словам, девочка не любит оставаться одна, поэтому с ней постоянно находится медперсонал.

"Но доктора дают хорошие прогнозы, поэтому будем надеяться, что в части здоровья с ребенком будет все хорошо", — добавила она.

Органы опеки намерены добиться лишения матери родительских прав либо ограничения этих прав.

Проявивших бдительность консьержа и сотрудницу полиции, которые настаивали на вскрытии квартиры, могут наградить медалями Следственного комитета РФ.