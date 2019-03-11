23:34 11 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.32
  • EUR9546.15
  • USD8392.96
Поиск
Официальный старт продажи iPhone 5s и iPhone 5c в Москве

В Таджикистане могут сильно подорожать мобильные звонки внутри сети

© Sputnik / Константин Родиков
В мире
Получить короткую ссылку
23 0 0

Антимонопольная служба республики установила минимальные тарифы.

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Тарифы внутрисетевого подключения операторов мобильной связи в Таджикистане планируют установить в размере не менее 10 дирамов (70 копеек) за минуту, сообщает Sputnik Таджикистан. В соответствии с распоряжением Антимонопольной службы Таджикистана "О тарифах на электрическую связь", норма не распространяется лишь на ОАО "Таджиктелеком". 

Также установлена минимальная стоимость звонков между операторами. С учетом налогов одна минута разговора будет стоит около 25 дирамов (1,75 рубля). Ранее цена одной минуты составляла около 1 дирама (семь копеек), а после повышения тарифа с учетом НДС и акциза цена может увеличиться до 12,3 дирама (86 копеек).

Планшет с открытым в интернете сайтом
Jeshu John
Супербыстрый интернет: скорость трафика в Узбекистане вырастет в 10 раз
У каждого мобильного оператора есть линейка тарифов для безлимитного общения внутри Сети, но теперь эти тарифы тоже вырастут.

Ранее стало известно, что в Таджикистане подорожает мобильный интернет — за каждый гигабайт без учета НДС придется отдавать по 50 сомони (5,3 доллара). Предварительно известно, что новые тарифы начнут действовать с 27 марта.

Жителей республики возмутила эта новость. А депутаты нижней палаты парламента страны попросили руководство Антимонопольной службы объяснить, с чем связано повышение на 60% тарифов на интернет в Таджикистане.

Теги:
Таджикистан, тарифы, Звонки



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Самые сексуальные фитнес-тренеры в Instagram
Самые сексуальные и богатые фитнес-тренеры в Instagram
Штанга на соревнованиях по тяжелой атлетике
Рванула 75 кило: видео победной попытки 14-летней штангистки из Узбекистана
Европа "стареет" - перспективы на 2050 год

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054