В Таджикистане могут сильно подорожать мобильные звонки внутри сети

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Тарифы внутрисетевого подключения операторов мобильной связи в Таджикистане планируют установить в размере не менее 10 дирамов (70 копеек) за минуту, сообщает Sputnik Таджикистан. В соответствии с распоряжением Антимонопольной службы Таджикистана "О тарифах на электрическую связь", норма не распространяется лишь на ОАО "Таджиктелеком".

Также установлена минимальная стоимость звонков между операторами. С учетом налогов одна минута разговора будет стоит около 25 дирамов (1,75 рубля). Ранее цена одной минуты составляла около 1 дирама (семь копеек), а после повышения тарифа с учетом НДС и акциза цена может увеличиться до 12,3 дирама (86 копеек).

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У каждого мобильного оператора есть линейка тарифов для безлимитного общения внутри Сети, но теперь эти тарифы тоже вырастут.

Ранее стало известно, что в Таджикистане подорожает мобильный интернет — за каждый гигабайт без учета НДС придется отдавать по 50 сомони (5,3 доллара). Предварительно известно, что новые тарифы начнут действовать с 27 марта.

Жителей республики возмутила эта новость. А депутаты нижней палаты парламента страны попросили руководство Антимонопольной службы объяснить, с чем связано повышение на 60% тарифов на интернет в Таджикистане.