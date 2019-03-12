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Французский футболист Зинедин Зидан

Шанс на спасение: Зинедин Зидан вернулся на пост главного тренера "Реала"

© Sputnik / Владимир Песня
В мире
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Мадридский футбольный клуб "Реал" объявил об отставке его главы Сантьяго Солари и возвращении в клуб Зинедина Зидана.

ТАШКЕНТ, 12 мар – Sputnik. Зинедин Зидан вернулся на пост главного тренера мадридского футбольного клуба "Реал".

Об этом говорится на официальном сайте команды.

Контракт с 46-летним Зиданом подписан до конца июня 2022 года. Отметим, под его руководством "королевский" клуб выиграл три Лиги Чемпионов подряд. Однако прошлым летом Зидан внезапно решил уйти из команды.

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Потеря главного тренера негативно сказалась на "Реале". Новый наставник сборной Испании Хулен Лопетеги проработал с "Реалом" всего четыре месяца - он покинул свой пост после поражения от "Барселоны" со счетом 1:5.

На смену Лопетеги пришел Сантьяго Солари - бывший футболист "Реала". Однако под его началом мадридцы вылетели из Лиги Чемпионов, проиграв по сумме двух встреч "Аяксу". Помимо этого, в конце февраля "Реал" вылетел из Кубка Испании, проиграв по сумме двух игр 1:4 "Барселоне".

Теги:
футбол, Реал Мадрид



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