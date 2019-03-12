Шанс на спасение: Зинедин Зидан вернулся на пост главного тренера "Реала"

ТАШКЕНТ, 12 мар – Sputnik. Зинедин Зидан вернулся на пост главного тренера мадридского футбольного клуба "Реал".
Об этом говорится на официальном сайте команды.
Контракт с 46-летним Зиданом подписан до конца июня 2022 года. Отметим, под его руководством "королевский" клуб выиграл три Лиги Чемпионов подряд. Однако прошлым летом Зидан внезапно решил уйти из команды.
Потеря главного тренера негативно сказалась на "Реале". Новый наставник сборной Испании Хулен Лопетеги проработал с "Реалом" всего четыре месяца - он покинул свой пост после поражения от "Барселоны" со счетом 1:5.
На смену Лопетеги пришел Сантьяго Солари - бывший футболист "Реала". Однако под его началом мадридцы вылетели из Лиги Чемпионов, проиграв по сумме двух встреч "Аяксу". Помимо этого, в конце февраля "Реал" вылетел из Кубка Испании, проиграв по сумме двух игр 1:4 "Барселоне".