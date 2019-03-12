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Рынок "Фуд Сити" в Москве прекратил работу из-за проверки

© Sputnik / Евгений Самарин
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На продовольственный рынок пока никого не пускают внутрь.

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. Сотрудники полиции нагрянули с проверкой на один из крупнейших продовольственных рынков Москвы "Фуд Сити" на Калужском шоссе, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее стражи порядка совершили плановые профилактические рейды на двух других торговых объектах российской столицы - оптовом рынке "Садовод" и в торговом центре "Москва".

"В "Фуд Сити" работают полиция и Росгвардия", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, сейчас сам продовольственный рынок не работает, пока никого не пускают внутрь. При этом источник не рассказал, что стало причиной рейда.

Теги:
рынок, Москва



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