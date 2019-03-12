Космические амбиции: американцы планируют оказаться на Луне к 2028 году

НАСА работает над идеей по созданию окололунной станции Gateway, с которой в будущем будут осуществляться полеты человека на лунную поверхность и обратно на многоразовых посадочных аппаратах.

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. США собираются вновь высадить людей на Луну к 2028 году, свидетельствует проект бюджета Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Общий объем финансирования космического ведомства США в 2020 финансовом году может составить 21 миллиард долларов. При этом 363 миллиона будет выделено на поддержку создания коммерческими компаниями "большого аппарата для посадки грузов, а затем астронавтов на Луну".

"Партнерство с частными компаниями по развитию пилотируемой системы посадки на Луну вместе с другими исследованиями вновь вернет превосходство США на пути к Луне, вокруг нее и на ее поверхности и приведет к посадке людей на Луну к 2028 году", — говорится в документе на сайте НАСА.

США с приходом администрации президента Дональда Трампа объявили о возобновлении Лунной программы, назвав возвращение и постоянное присутствие человека на Луне этапом на пути к пилотируемым миссиям на Марс.

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НАСА разрабатывает идею создания окололунной станции Gateway, с которой в будущем будут осуществляться полеты человека на лунную поверхность и обратно на многоразовых посадочных аппаратах.

Строительство станции на лунной орбите начнется в 2022 году, а первый пилотируемый полет к ней намечен на 2024 год, посадка американцев на поверхность Луны, по планам НАСА, состоится не раньше конца 2020-х годов. В НАСА подчеркивают, что Gateway является международным проектом и будет реализовывается с привлечением коммерческих компаний.