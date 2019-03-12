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Раскопки, архивное фото

Тайна жуткого захоронения в Перу: найдены останки детей без сердец

© Sputnik / Артем Креминский
В мире
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Ученые обнаружили огромное захоронение детей, убитых в качестве массового жертвоприношения в середине XV века. Лица жертв обрядов были обращены к морю.

ТАШКЕНТ, 12 мар – Sputnik. Археологи обнаружили на севере Перу крупнейшее из известных на сегодняшний день ритуальных захоронений детей.

Как сообщает BBC, их умертвили, по всей видимости, чтобы умилостивить богов после продолжительного и масштабного наводнения.

В ходе ритуала были убиты по меньшей мере 137 детей - мальчиков и девочек в возрасте от пяти до 14 лет. Также были найдены останки троих взрослых и около 200 лам.

У каждого из малышей смещены ребра, что указывает на то, что у них было с хирургической тонкостью удалено сердце. Такая же судьба постигла жертвенных животных. Ритуальный нож причудливой формы археологи нашли неподалеку.

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Взрослых ожидала другая судьба - им проломили череп. Есть версия, что они исполняли ритуал жертвоприношения.

Ритуал, по всей видимости, исполнялся с особой строгостью, поскольку лица малышей повернуты на запад, к морю, головы лам - на восток, в сторону Анд.

Анализ останков показывает, что дети были специальным образом отобраны - многих из них привезли на заклание из отдаленных регионов.

Теги:
дети, археологические раскопки, Перу



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