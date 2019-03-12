Тайна жуткого захоронения в Перу: найдены останки детей без сердец

ТАШКЕНТ, 12 мар – Sputnik. Археологи обнаружили на севере Перу крупнейшее из известных на сегодняшний день ритуальных захоронений детей.
Как сообщает BBC, их умертвили, по всей видимости, чтобы умилостивить богов после продолжительного и масштабного наводнения.
https://t.co/n0gWQvhNWR Archaeologists probe Peru site of largest known mass child sacrifice https://t.co/RkE87f5ZXj #news pic.twitter.com/KOCyX4DpNA— Follow @JodyField (@JodyField) 27 апреля 2018 г.
В ходе ритуала были убиты по меньшей мере 137 детей - мальчиков и девочек в возрасте от пяти до 14 лет. Также были найдены останки троих взрослых и около 200 лам.
У каждого из малышей смещены ребра, что указывает на то, что у них было с хирургической тонкостью удалено сердце. Такая же судьба постигла жертвенных животных. Ритуальный нож причудливой формы археологи нашли неподалеку.
Ритуал, по всей видимости, исполнялся с особой строгостью, поскольку лица малышей повернуты на запад, к морю, головы лам - на восток, в сторону Анд.
Анализ останков показывает, что дети были специальным образом отобраны - многих из них привезли на заклание из отдаленных регионов.