В России пожарные откачали вынесенного из пожара кота – видео

Животное удалось спасти с помощью маски дыхательного аппарата АП "Омега", которую снял с себя один из пожарных.

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Смоленские спасатели откачали кота, вынесенного из квартиры, где произошел пожар. Главное управление МЧС России по региону распространило видеозапись спасательной операции.

На видео запечатлен момент эвакуации хозяйки, а также операция по спасению черного кота — его пожарные бережно уложили на скамейку и укрыли полотенцем.

"Хозяйку с признаками отравления продуктами горения госпитализировали медики, а вот домашнему животному пришлось проводить реанимационные мероприятия самостоятельно, один из пожарных снял с себя маску дыхательного аппарата АП "Омега" и приложил ее к органам дыхания беспомощного животного", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.

К слову, пожар был ликвидирован за считанные минуты, даже не понадобилось эвакуировать соседей.