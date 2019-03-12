22:10 12 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.18
  • EUR9410.81
  • USD8374.10
Поиск
В России пожарные откачали вынесенного из пожара кота

В России пожарные откачали вынесенного из пожара кота – видео

В мире
Получить короткую ссылку
10 0 0

Животное удалось спасти с помощью маски дыхательного аппарата АП "Омега", которую снял с себя один из пожарных.

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Смоленские спасатели откачали кота, вынесенного из квартиры, где произошел пожар. Главное управление МЧС России по региону распространило видеозапись спасательной операции.

На видео запечатлен момент эвакуации хозяйки, а также операция по спасению черного кота — его пожарные бережно уложили на скамейку и укрыли полотенцем.

"Хозяйку с признаками отравления продуктами горения госпитализировали медики, а вот домашнему животному пришлось проводить реанимационные мероприятия самостоятельно, один из пожарных снял с себя маску дыхательного аппарата АП "Омега" и приложил ее к органам дыхания беспомощного животного", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.

К слову, пожар был ликвидирован за считанные минуты, даже не понадобилось эвакуировать соседей.

Теги:
Россия, кот, спасение, пожарные, Животные



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Airbus поставил первый A320neo для Узбекистон хаво йуллари
Проснись, Neo: как выглядит новый лайнер Airbus для Узбекистана
Вокал кота Элтона не уступает многим поп-звездам – видео
Вокал кота Элтона не уступает многим поп-звездам – видео
Богатые и знаменитые: рейтинг личного капитала звезд

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054