Президент Украины уволил посла страны в Узбекистане

Своей должности лишился Юрий Савченко, который занимал ее с 2010 года.

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Узбекистан Юрий Савченко лишился своей должности.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, соответствующий указ подписал глава государства 12 марта 2019 года.

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"Уволить Савченко Юрия Васильевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Узбекистан", - говорится в документе.

Отметим, что Юрию Савченко 65 лет. Он занимал должность главы диппредставительства с 2010 года.

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