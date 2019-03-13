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Посол Украины в Узбекистане Юрий Савченко

Президент Украины уволил посла страны в Узбекистане

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Своей должности лишился Юрий Савченко, который занимал ее с 2010 года.

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Узбекистан Юрий Савченко лишился своей должности.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, соответствующий указ подписал глава государства 12 марта 2019 года.

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© Sputnik / Алексей Витвицкий
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"Уволить Савченко Юрия Васильевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Узбекистан", - говорится  в документе.

Отметим, что Юрию Савченко 65 лет. Он занимал должность главы диппредставительства с 2010 года.

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Теги:
увольнение, Посол, Порошенко, Украина, Узбекистан



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