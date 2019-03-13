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Скорая медицинаская помощь, архивное фото

Подросток в Дагестане украл машину и сбил трех девочек

© Sputnik / Павел Лисицын
В мире
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К счастью, дети остались живы, одна из девочек госпитализирована. По факту собирается материл для принятия процессуального решения.

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. Подросток на автомобиле сбил трех девочек в Кизилюртовском районе Дагестана. Об этом сообщает МВД республики на своей официальной странице в Instagram.

Инцидент произошел днем в субботу, 9 марта. 14-летний житель селения Чонтаул Кизилюртовского района без спроса взял ключи от автомобиля, принадлежащего одному из гостей его родителей, чтобы покататься.

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"На одной из проселочных дорог юный водитель совершил наезд на трех девочек, двум из которых нет еще и четырех лет, а старшей 12 лет", - говорится в сообщении ведомства.

В результате происшествия малышки отделались ссадинами и испугом, а 12-летняя потерпевшая с тупой травмой брюшной полости госпитализирована.

Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование, уточняют причины и обстоятельства произошедшего. По данному факту собирается материал для принятия процессуального решения, отмечает ведомство.




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