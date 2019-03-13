Подросток в Дагестане украл машину и сбил трех девочек

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. Подросток на автомобиле сбил трех девочек в Кизилюртовском районе Дагестана. Об этом сообщает МВД республики на своей официальной странице в Instagram.
Инцидент произошел днем в субботу, 9 марта. 14-летний житель селения Чонтаул Кизилюртовского района без спроса взял ключи от автомобиля, принадлежащего одному из гостей его родителей, чтобы покататься.
"На одной из проселочных дорог юный водитель совершил наезд на трех девочек, двум из которых нет еще и четырех лет, а старшей 12 лет", - говорится в сообщении ведомства.
В результате происшествия малышки отделались ссадинами и испугом, а 12-летняя потерпевшая с тупой травмой брюшной полости госпитализирована.
Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование, уточняют причины и обстоятельства произошедшего. По данному факту собирается материал для принятия процессуального решения, отмечает ведомство.