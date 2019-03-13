Казахстан приостановил полеты на Boeing-737 Max

Многие страны и авиакомпании приостановили полеты Boeing-737 Max после крушения лайнера этой модели, произошедшего в Эфиопии 10 марта.

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Казахстан временно приостановил полеты на Boeing-737 Max, сообщается на официальной странице Комитета гражданской авиации страны в Facebook.

"С 13 марта 2019 года в Казахстане временно приостановлена эксплуатация Boeing-737 MAX авиакомпании Scat. В казахстанском реестре зарегистрировано только одно воздушное судно данного типа", — говорится в публикации.

О введении запрета на полеты самолетов Boeing-737 Max в своем воздушном пространстве сообщило Министерство гражданской авиации Индии.

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"В продолжение решения DGCA о запрете на полеты самолетов Boeing-737 Max приводятся следующие пояснения. Полеты самолетов Boeing-737 Max будут запрещены в и из всех аэропортов Индии. Кроме того, ни один самолет Boeing-737 Max не будет допускаться к входу или транзиту в индийском воздушном пространстве с 16:00 по местному времени (13:30 по московскому времени)", — говорится в сообщении ведомства в Twitter

До этого полеты Boeing-737 Max в воздушном пространстве ЕС временно приостановило Европейское агентство авиационной безопасности (EASA). Решение было принято в качестве меры предосторожности, пишет РИА Новости.

Известно, что от эксплуатации Boeing-737 Max отказались в том числе такие авиакомпании, как China Southern Airlines, Norwegian Air, Iceland Air, Air China, Turkish Airlines, Shanghai Airlines, Lion Air, Oman Air, Ethiopian Airlines, Lucky Air, Royal Air Maroc, Garuda Indonesia.

Единственный в России эксплуатант самолетов данного типа — компания S7 — тоже решила приостановить их использование с 13 марта до получения информации о причинах катастрофы.

США, Канада и ряд других стран не стали вводить ограничения на эксплуатацию этих самолетов.

Крушение Boeing-737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines произошло утром 10 марта. На борту находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа. Трагедия произошла недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших — представители 35 стран, включая троих россиян.

Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за пять месяцев: 29 октября прошлого года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.