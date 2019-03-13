Плеть и тюрьма: чем грозит иранской правозащитнице отказ от хиджаба

По решению суда Насрин Сотуде должна получить 38 лет заключения и 148 ударов плетью.

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. Тегеранский суд признал правозащитницу Насрин Сотуде виновной в угрозе национальной безопасности, но та была категорически не согласна с обвинениями, сообщает BBC News со ссылкой на семью женщины.

Насрин Сотуде известна как представительница женщин, выступающих против ношения хиджаба. Во время протестных действий в июле прошлого года ее и еще семерых правозащитников арестовали и обвинили в оскорблении верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

"Насрин Сотуде посвятила свою жизнь защите прав женщин и выступала за запрет смертной казни. Совершенно возмутительно, что власти Ирана наказывают ее за правозащитную деятельность", — заявил представитель международной организации Amnesty International Филип Лютер.

Это не первое заключение под стражу для Насрин. Она уже была в тюрьме в 2010 и 2013 году.