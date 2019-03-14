Избирательница отказала Порошенко в поцелуе – видео

Петр Порошенко хотел поцеловать женщину, пришедшую на его встречу с избирателями, но она оказалась не готова к такому повороту событий.

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко попал в неловкую ситуацию во время очередной предвыборной встречи с избирателями — на этот раз в Черниговской области.

На кадрах видно, как воодушевленный глава государства идет сквозь толпу, приветствуя людей рукопожатиями и объятиями. Все встретившиеся на пути избиратели и избирательницы ответили ему взаимностью, кроме одной: когда Порошенко попытался поцеловать женщину, она от него отстранилась.

Избирательница отказалась целовать Порошенко на митинге



Действующий украинский лидер Петр Порошенко на встрече с избирателями во время поездки в Черниговскую область попытался поцеловать одну из пришедших женщин, но она проигнорировала президента. pic.twitter.com/cFiunmmKtH — Василиса (@Vasilisa_Larina) 14 марта 2019 г.

​После этого президент направился дальше, выкрикивая "Cпасибо!".

Выборы главы государства на Украине назначены на 31 марта. За пост поборются 39 кандидатов.

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