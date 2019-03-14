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Президент Украины Пётр Порошенко

Избирательница отказала Порошенко в поцелуе – видео

© Sputnik / Стрингер
В мире
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Петр Порошенко хотел поцеловать женщину, пришедшую на его встречу с избирателями, но она оказалась не готова к такому повороту событий.

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко попал в неловкую ситуацию во время очередной предвыборной встречи с избирателями — на этот раз в Черниговской области. 

На кадрах видно, как воодушевленный глава государства идет сквозь толпу, приветствуя людей рукопожатиями и объятиями. Все встретившиеся на пути избиратели и избирательницы ответили ему взаимностью, кроме одной: когда Порошенко попытался поцеловать женщину, она от него отстранилась.

​После этого президент направился дальше, выкрикивая "Cпасибо!".

Выборы главы государства на Украине назначены на 31 марта. За пост поборются 39 кандидатов.

Президента Украины на самом деле выберет один человек. И он пока не решил >>>

Теги:
поцелуи, Украина, Петр Порошенко



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