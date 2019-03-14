Избирательница отказала Порошенко в поцелуе – видео

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко попал в неловкую ситуацию во время очередной предвыборной встречи с избирателями — на этот раз в Черниговской области.
На кадрах видно, как воодушевленный глава государства идет сквозь толпу, приветствуя людей рукопожатиями и объятиями. Все встретившиеся на пути избиратели и избирательницы ответили ему взаимностью, кроме одной: когда Порошенко попытался поцеловать женщину, она от него отстранилась.
Избирательница отказалась целовать Порошенко на митинге— Василиса (@Vasilisa_Larina) 14 марта 2019 г.
Действующий украинский лидер Петр Порошенко на встрече с избирателями во время поездки в Черниговскую область попытался поцеловать одну из пришедших женщин, но она проигнорировала президента. pic.twitter.com/cFiunmmKtH
После этого президент направился дальше, выкрикивая "Cпасибо!".
Выборы главы государства на Украине назначены на 31 марта. За пост поборются 39 кандидатов.
Президента Украины на самом деле выберет один человек. И он пока не решил >>>