Флакон оснастили инновационной спрей-системой, управляемой дистанционно управление - благодаря этой технологии он адаптируется к росту своего хозяина.

ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. В Дубае представили самые дорогие в мире духи, которые оценивается в 1,3 миллиона долларов, сообщает "Даракчи".

Парфюм назвали Shumukh, что в переводе с арабского означает "достойны самого лучшего".

© Даракчи Бриллианты на пульте управления: в Дубае представили самый дорогой парфюм

Флакон, вмещающий три литра духов, изготовлен из муранского стекла, золота и серебра, а также украшен бриллиантами, жемчуг и топазами. Кроме того, флакон оснастили инновационной спрей-системой, управляемой дистанционно управление - благодаря этой технологии он адаптируется к росту своего хозяина.

Духи претендует сразу на три рекорда в Книгу Гиннесса – как самый дорогой парфюм, как аромат с наибольшим числом бриллиантов на флаконе и как самый высокий спрей-флакон с системой удаленного управления.