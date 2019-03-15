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Сотрудники правоохранительных органов выводят одного из подозреваемых в подготовке взрывов в Москве

Свыше 4,5 тысячи боевиков попали в базу данных спецслужб стран ШОС

© Sputnik / Максим Блинов
В мире
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В список попали радикалы, которые участвовали в боевых действиях на стороне международных террористических группировок.

ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Спецслужбы стран ШОС создали единую базу данных по боевикам, всего в нее внесено более 4500 радикалов, заявил по итогам заседания Совета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС первый заместитель директора ФСБ РФ генерал армии Сергей Смирнов.

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Замдиректора ФСБ, являющийся председателем Совета РАТС ШОС, отметил, что в 2018 году при взаимодействии спецслужб организации было задержано значительное число экстремистов, вернувшихся из Сирии, которые планировали теракты на территории стран-участниц организации. Кроме того, благодаря слаженной работе антитеррористических ведомств ШОС была обеспечена безопасность на таких значимых мероприятиях, как чемпионат мира по футболу FIFA-2018, саммит глав государств Центральной Азии и других.

Региональная антитеррористическая структура (РАТС) - постоянно действующий орган Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Предназначена для содействия, координации и взаимодействия компетентных органов государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.

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Теги:
Террористы, Терроризм, ШОС



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