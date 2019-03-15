Свыше 4,5 тысячи боевиков попали в базу данных спецслужб стран ШОС

ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Спецслужбы стран ШОС создали единую базу данных по боевикам, всего в нее внесено более 4500 радикалов, заявил по итогам заседания Совета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС первый заместитель директора ФСБ РФ генерал армии Сергей Смирнов.
Замдиректора ФСБ, являющийся председателем Совета РАТС ШОС, отметил, что в 2018 году при взаимодействии спецслужб организации было задержано значительное число экстремистов, вернувшихся из Сирии, которые планировали теракты на территории стран-участниц организации. Кроме того, благодаря слаженной работе антитеррористических ведомств ШОС была обеспечена безопасность на таких значимых мероприятиях, как чемпионат мира по футболу FIFA-2018, саммит глав государств Центральной Азии и других.
Региональная антитеррористическая структура (РАТС) - постоянно действующий орган Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Предназначена для содействия, координации и взаимодействия компетентных органов государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.