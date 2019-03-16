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Новая мода: весь мир теперь танцует Triangle Dance

Новая мода: весь мир теперь танцует Triangle Dance

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В мире
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А вам слабо станцевать Triangle Dance? Люди по всему миру покоряют новый челлендж.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Вы прекрасно помните популярный в одно время танец Gangnam Style или челлендж Kiki под трек Дрейка?

Пришло время для нового танцевального челленджа под названием Triangle Dance. Для него вам понадобится три человека и смелость.

Задача каждого участника состоит в том, чтобы положить руки на плечи обоих своих партнеров и по очереди выпрыгивать вперед.

Объяснение словами маловероятно поможет понять, как устроен танец, который, как оказалось, могут повторить далеко не все.

Поэтому в YouTube и других социальных сетях оперативно стали появляться tutorial-видео, показывающие правильную последовательность движений.

А вам слабо так попробовать?

 

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