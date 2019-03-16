Новая мода: весь мир теперь танцует Triangle Dance

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Вы прекрасно помните популярный в одно время танец Gangnam Style или челлендж Kiki под трек Дрейка?
Пришло время для нового танцевального челленджа под названием Triangle Dance. Для него вам понадобится три человека и смелость.
The new 'Triangle Dance' craze looks very difficult to master... pic.twitter.com/abREzLwCGd— LADbible (@ladbible) 11 марта 2019 г.
Задача каждого участника состоит в том, чтобы положить руки на плечи обоих своих партнеров и по очереди выпрыгивать вперед.
The triangle dance challenge comes to @VIRTarHeels with @BDixonMD and @AliciaBlountFNP #Triangledance in the Triangle! #wherewereyouBream? pic.twitter.com/iTxjBq1vxg— Ari Isaacson (@AriIsaacsonMD) 12 марта 2019 г.
Объяснение словами маловероятно поможет понять, как устроен танец, который, как оказалось, могут повторить далеко не все.
Meanwhile in the ASOS studios... 😂 #TriangleDance feat. @DereeceGrant and @agnespimentel pic.twitter.com/8L0UmmVagr— ASOS (@ASOS) 14 марта 2019 г.
Поэтому в YouTube и других социальных сетях оперативно стали появляться tutorial-видео, показывающие правильную последовательность движений.
Did y'all hear there's a new dance? It's called the #Triangledancechallenge and we did it.— Isaac Williams (@Wx_Isaac) 14 марта 2019 г.
I also dabbed. pic.twitter.com/3D194dfVnN
А вам слабо так попробовать?