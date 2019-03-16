Новая мода: весь мир теперь танцует Triangle Dance

А вам слабо станцевать Triangle Dance? Люди по всему миру покоряют новый челлендж.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Вы прекрасно помните популярный в одно время танец Gangnam Style или челлендж Kiki под трек Дрейка?

Пришло время для нового танцевального челленджа под названием Triangle Dance. Для него вам понадобится три человека и смелость.

The new 'Triangle Dance' craze looks very difficult to master... pic.twitter.com/abREzLwCGd — LADbible (@ladbible) 11 марта 2019 г.

Задача каждого участника состоит в том, чтобы положить руки на плечи обоих своих партнеров и по очереди выпрыгивать вперед.

Объяснение словами маловероятно поможет понять, как устроен танец, который, как оказалось, могут повторить далеко не все.

Поэтому в YouTube и других социальных сетях оперативно стали появляться tutorial-видео, показывающие правильную последовательность движений.

Did y'all hear there's a new dance? It's called the #Triangledancechallenge and we did it.



I also dabbed. pic.twitter.com/3D194dfVnN — Isaac Williams (@Wx_Isaac) 14 марта 2019 г.

А вам слабо так попробовать?