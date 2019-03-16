В США объявили дату церемонии "Золотой глобус - 2020"

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила дату следующей церемонии награждения "Золотой глобус" - она пройдет 5 января 2020 года, сообщает Deadline.
В 2019 году "Золотой Глобус" вели актеры Сандра О и Энди Сэмберг.
Лучшей драмой стала "Богемская рапсодия", а лучшим комедийным или музыкальным фильмом — "Зеленая книга".
Первая также принесла награду Рами Малеку как лучшему драматическому актеру, вторая довольствовалась статуэтками для сценаристов и Махершалы Али за второй план.