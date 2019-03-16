В США объявили дату церемонии "Золотой глобус - 2020"

В Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия нового многофункционального комплекса Humo Arena. В мероприятии приняли участие не только звезды мирового спорта и артисты, но и юные спортсмены, для кого этот ледовый дворец и должен стать почти родным домом.

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