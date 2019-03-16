19:52 16 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.18
  • EUR9410.81
  • USD8374.10
Поиск
Актриса Изабель Юппер и продюсер Пол Верховен на вручении премии Золотой Глобус

В США объявили дату церемонии "Золотой глобус - 2020"

REUTERS / Mario Anzuoni
В мире
Получить короткую ссылку
12 0 0

В 2019 году шоу первым наградило актеров, которые вскоре были удостоены "Оскара", например, жюри отметило "Зеленую книгу" Питера Фаррелли, "Богемскую рапсодию" Брайана Сингера, драму "Рома" Альфонсо Куарона и другие картины.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила дату следующей церемонии награждения "Золотой глобус" - она пройдет 5 января 2020 года, сообщает Deadline.

В 2019 году "Золотой Глобус" вели актеры Сандра О и Энди Сэмберг.

Лучшей драмой стала "Богемская рапсодия", а лучшим комедийным или музыкальным фильмом — "Зеленая книга".

Первая также принесла награду Рами Малеку как лучшему драматическому актеру, вторая довольствовалась статуэтками для сценаристов и Махершалы Али за второй план.

Теги:
Кино, Кино, США, США



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Влюбленные на улице Вильнюса. 1973 год
Любовь по-советски: как в СССР ходили на свидания
Шимпанзе излечили собаку в Либерии - трогательное видео
Шимпанзе излечили собаку в Либерии - трогательное видео
Humo Arena
Птица счастья расправляет крылья: ледовый дворец Humo Arena

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054