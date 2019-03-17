На небе появился новый ангел: звезды эстрады о смерти Юли Началовой

Молодая российская певица скончалась в больнице на 39-м году жизни. У нее осталась 12-летняя дочь. Отец Началовой озвучил причину смерти дочери.

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Накануне, 16 марта, появилась информация, которая повергла в шок российских поп-исполнителей и миллионы пользователей – не стало молодой певицы Юлии Началовой.

Юля скончалась в московской больнице в окружении семьи и близких, так и не придя в сознание после нескольких дней, в продолжение которых она пыталась бороться с недугами.

© Sputnik / Антон Денисов В Москве умерла певица Юлия Началова

Отец Юлии - Виктор Началов - рассказал, что причиной смерти его дочери стала остановка сердца, спровоцированная воспалительным процессом.

Несколько дней назад появилась информация, что певица попала в реанимацию одной из столичных клиник из-за ухудшения состояния здоровья вследствие резкого повышения уровня сахара в крови. В среду артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем появилась информация, что врачи приняли решение ампутировать ей ногу. Смерть наступила после хирургического вмешательства, так как ослабленный организм певицы не смог перенести его.

Коллеги по сцене Юлии Началовой скорбят в связи с ее кончиной. На своих страницах в Instagram они оставляют посты, в которых вспоминают певицу, ее выступления. Для многих артистов известие о смерти Юли стала настоящим шоком.

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева отреагировала на известие о смерти Началовой, написав, что «пока помнят тебя и любят, ты бессмертна".

"Прощай светлая, добрая и бесконечно талантливая девочка", - подписала Пугачева.

Супруг Аллы Пугачевой шоумен Максим Галкин также написал, что обескуражен, так как ушла столь молодая женщина.

"Умерла Юля Началова. Так больно, что ушёл такой светлый, талантливый человек. Да, переживали, следили за страшными обрывками новостей о её тяжёлом состоянии, но уверены были, что выкарабкается, ведь невозможно, чтоб так рано. Ведь совсем недавно вместе снимались - смеялись. Просто нет слов. 38 лет, бедная девочка. До слёз", - указал Галкин.

Композитор и продюсер Максим Фадеев написал: "Это просто ужас...Господи.. Как жаль…".

А Филипп Киркоров написал, что на небе появился еще один ангел по имени Юля.

Популярный певец Сергей Лазарев назвал Юлию русскою Мэрайей Кэри.

"… У Юли, одной из немногих в нашей стране , были невероятно свободные, ненадуманные мелизмы, такой подвижный голос, такой потрясающий субтон и песочек в голосе, при этом ноты могла брать высоченные... так случилось, что подобная культура в нашей стране массово не особо востребована среди публики... Юля, на мой взгляд, не дополучила должного ей внимания зрителя и слушателя... ((( давайте ценить людей когда они рядом, потому что потом может быть слишком поздно...", - отметил он.

Певица Пелагея опубликовала последнюю встречу с Юлией за кулисами, которая произошла всего несколько дней назад.

"Если б можно было знать тогда, что это будет нашей последней встречей ... Прощай, наша добрая, светлая, талантливая, очень сильная девочка. Ты умела дружить и любить, как никто ... Лети высоко ...", - написала она.

Свои скорбные посты оставили также Николай Басков, Лолита, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Катя Лель, Леонид Агутин, Дима Билан, Кристина Орбакайте, Жасмин, Зара.

О дате и месте похорон будет объявлено позже.