Шавкат Мирзиёев скорбит о жертвах стихии в Индонезии

Из-за паводка и оползней в Индонезии погибли десятки человек, десятки пропали без вести.

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту Джоко Видодо и народу Индонезии.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Мирзиёев направил телеграмму, в которой указал, что скорбит по многочисленным человеческим жертвами в результате разрушительных оползней в провинции Папуа.

Проливные дожди обрушились в субботу, 16 марта, на северо-восточную часть провинции. Повреждены жилые дома и мосты.

По последним данным, число погибших возросло до 63. Десятки числятся пропавшими без вести. Десятки граждан, чьи дома были повреждены, эвакуированы в здания правительственных учреждений.

Вода уже отступила, но поисково-спасательная команда еще не добралась до всех пострадавших от наводнений районов.