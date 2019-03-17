Дата похорон певицы Юлии Началовой изменилась

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Похороны певицы Юлии Началовой состоятся на Троекуровском кладбище 21 марта, сообщила РИА Новости пиар-директор артистки Анна Исаева.

Ранее источник в мэрии Москвы заявил, что похороны состоятся 19 марта.

"Похороны состоятся в четверг на Троекуровском кладбище. Прощание с 12 в Траурном зале", - сказала собеседница агентства.

Представитель Началовой заявила о смерти артистки вечером 16 марта на 39-м году жизни. Отец певицы Виктор Началов в беседе с РИА Новости причиной смерти назвал остановку сердца, которую спровоцировал воспалительный процесс.

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В начале марта 2019 года СМИ сообщили об экстренной госпитализации Юлии Началовой в реанимационное отделение московской клиники. Отмечалось, что причиной госпитализации стало резкое повышение уровня сахара в крови. Стало известно, что певица находится в искусственной коме. Позже поступили сообщения, что Юлии Началовой прооперировали ногу.

Юлия Началова родилась в Воронеже в семье профессиональных музыкантов. Ее отец руководил ансамблем, а мать была солисткой. Она занималась музыкой с детства, в 1991-1992 года приняла участие в телевизионном конкурсе "Утренняя звезда" и одержала победу. За творческую жизнь она записала несколько альбомов, снималась в кино и выступала в качестве телеведущей. Широкой публике она запомнилась благодаря хитам "Учитель", "Дюймовочка", "Герой не моего романа".