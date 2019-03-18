В Чикаго позеленела река – видео с необычного праздника

В воскресенье, 17 марта, в мире отмечается День святого Патрика. Празднующие традиционно надевают зеленую одежду, а в Чикаго пошли дальше – в зеленый цвет покрасили реку.

ТАШКЕНТ, 18 мар – Sputnik. Ко Дню святого Патрика реку Чикаго окрашивают в изумрудно-зеленый цвет.

Эта традиция сохраняется с 1962 года, ведь в Америке проживает очень много выходцев из Ирландии, поэтому Патрика с размахом чествуют по всей стране.

Местные жители рассказывают, что впервые река стала зеленой нечаянно, когда коммунальщики запустили в воду зеленый растительный краситель, чтобы отслеживать нелегальный сброс отходов.

Также в Соединенных Штатах зародилась забавная традиция дружески щипать тех, кто в День святого Патрика не одет в одежду зеленого цвета.

День святого Патрика – культурный и религиозный праздник, который отмечается ежегодно в день смерти небесного покровителя Ирландии святого Патрика.