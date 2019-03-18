11:22 18 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.18
  • EUR9410.81
  • USD8374.10
Поиск

В Чикаго позеленела река – видео с необычного праздника

Фото: motorstv / youtube
В мире
Получить короткую ссылку
48 0 0

В воскресенье, 17 марта, в мире отмечается День святого Патрика. Празднующие традиционно надевают зеленую одежду, а в Чикаго пошли дальше – в зеленый цвет покрасили реку.

ТАШКЕНТ, 18 мар – Sputnik. Ко Дню святого Патрика реку Чикаго окрашивают в изумрудно-зеленый цвет.

Эта традиция сохраняется с 1962 года, ведь в Америке проживает очень много выходцев из Ирландии, поэтому Патрика с размахом чествуют по всей стране.

Местные жители рассказывают, что впервые река стала зеленой нечаянно, когда коммунальщики запустили в воду зеленый растительный краситель, чтобы отслеживать нелегальный сброс отходов.

Также в Соединенных Штатах зародилась забавная традиция дружески щипать тех, кто в День святого Патрика не одет в одежду зеленого цвета.

День святого Патрика – культурный и религиозный праздник, который отмечается ежегодно в день смерти небесного покровителя Ирландии святого Патрика.

Теги:
праздник, США



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Высокие и опасные: фото самых безумных лестниц в мире
Падающий самолет чудом не протаранил автомобиль на шоссе – видео
Как получить РВП
Три желанных буквы: как получить разрешение на временное проживание

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054