Умер кинорежиссер Марлен Хуциев

Режиссер "Заставы Ильича" скончался рано утром в Боткинской больнице.

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. Сегодня рано утром умер старейший российский кинорежиссер Марлен Хуциев, сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов РФ.

"Марлена Мартыновича не стало в семь часов утра. Он скончался в Боткинской больнице", - сообщил представитель СК РФ.

Марлен Хуциев - общепризнанный классик отечественного кино. Его работы были отмечены наградами многих международных и отечественных кинофестивалей.

В 1965 году на Международном кинофестивале в Венеции его фильм "Застава Ильича" был отмечен Специальным призом жюри, а на МКФ европейского кино в Риме - "Золотой пластиной".

В 1970 году фильм Хуциева "Был месяц май" получил премию Интервидения, премию за режиссуру МТФ "Злата Прага" в Праге. Фильм "Бесконечность" стал обладателем приза им. Альфреда Бауэра на МКФ в Берлине (1992).