Британские ученые назвали настоящее имя Джека-потрошителя

Исследователи провели ДНК-анализ крови серийного убийцы, которая чудом сохранилась на шелковом платке одной из жертв.

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Исследователи из Ливерпульского университета имени Джона Мурса заявили, что раскрыли личность личность Джека-потрошителя, который зверствовал в Уайтчепеле и прилегающих районах Лондона во второй половине 1888 года. Исследователи привели доказательства выдвинутой ранее версии — что серийным убийцей был душевнобольной польский эмигрант Аарон Космински. Об этом пишет The Sun.

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Эксперты проанализировали ДНК крови преступника, сохранившейся на единственном физическом доказательстве убийств Джека-потрошителя — шелковом платке одной из жертв. После они сравнили результаты с фрагментами ДНК, взятыми у живых потомков Космински.

Генетическая экспертиза также показала, что убийца был кареглазым шатеном, что согласуется с показаниями очевидца.

"Мы впервые описываем систематический молекулярный анализ единственного сохранившегося физического доказательства, связанного с убийствами Джека-потрошителя", — заявили исследователи.

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Об Аароне Космински известно немного. В 1881 году он переехал из Польши в Великобританию, спасаясь от еврейских погромов. После серии преступлений его задержали как подозреваемого, но опознавший его свидетель не стал давать показания по религиозным соображениям. Впоследствии дело было закрыто.

Прозвище Джек-потрошитель впервые появилось в письме, которое попало в Центральное агентство новостей якобы от имени убийцы.

С начала XX века история маньяка, до сих пор наводящая ужас, была рассказана в десятках фильмов и литературных произведений.