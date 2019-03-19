Британские ученые назвали настоящее имя Джека-потрошителя

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Исследователи из Ливерпульского университета имени Джона Мурса заявили, что раскрыли личность личность Джека-потрошителя, который зверствовал в Уайтчепеле и прилегающих районах Лондона во второй половине 1888 года. Исследователи привели доказательства выдвинутой ранее версии — что серийным убийцей был душевнобольной польский эмигрант Аарон Космински. Об этом пишет The Sun.
Генетическая экспертиза также показала, что убийца был кареглазым шатеном, что согласуется с показаниями очевидца.
"Мы впервые описываем систематический молекулярный анализ единственного сохранившегося физического доказательства, связанного с убийствами Джека-потрошителя", — заявили исследователи.
Прозвище Джек-потрошитель впервые появилось в письме, которое попало в Центральное агентство новостей якобы от имени убийцы.
С начала XX века история маньяка, до сих пор наводящая ужас, была рассказана в десятках фильмов и литературных произведений.