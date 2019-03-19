Госдуме России вновь предложили перевести стрелки

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. Депутат Госдумы Андрей Барышев ("Единая Россия") внес в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий вернуть в России сезонный перевод времени, сообщает РИА Новости.

"Проект федерального закона предусматривает введение на территории Российской Федерации сезонного перевода времени, осуществляемого путем ежегодного перевода часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 2 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 3 часа на 1 час назад", - говорится в пояснительной записке к документу.

Как следует из законопроекта, он разработан в целях введения в Российской Федерации более благоприятной системы исчисления времени, обеспечивающей эффективное и естественное использование человеком светлого времени суток, и направлен на реализацию прав граждан на комфортную среду обитания, отдых, охрану здоровья, занятия физической культурой и спортом.

"Принятие законопроекта не только положительным образом отразится на здоровье россиян, но и в целом повысит качество их жизни, работоспособность и производительность труда, а также обеспечит дополнительные возможности для вечернего досуга, отдыха, занятий спортом в результате существенного (в среднем почти на 200 часов за год) увеличения эффективно используемого населением светлого времени суток", - полагает депутат.

В пояснительной записке говорится, что из анализа астрономических параметров следует, что в настоящее время в большинстве регионов России наблюдаются чрезмерно ранние рассветы на протяжении большей части года (в летний период - в 2-4 часа ночи, задолго до пробуждения человека) и чрезмерно ранние закаты на протяжении всего года, что вызывает у населения вполне объяснимое и справедливое недовольство.

Возврат сезонного перевода времени в России вряд ли целесообразен, при его отмене также приводились данные в пользу положительного влияния этого фактора на здоровье россиян, считает член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный (КПРФ).

"Если честно, мы уже устали от переноса времени. Стране надо поработать немножко в устоявшихся условиях", - сказал Куринный РИА Новости.

Он также выразил сомнения в убедительности приведенных данных, обосновывающих целесообразность таких изменений.