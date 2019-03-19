Казахстанцы посвятят фестивали тюльпанам и яблокам

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Национальная компания Kazakh Tourism с апреля по ноябрь этого года проведет в стране четыре фестиваля, сообщается на портале uzbekistan.travel.
Ближайший — "Путь тюльпана" — пройдет с 12 по 14 апреля в Шымкенте. Организаторы обещают, что этот фестиваль станет масштабным туристическим событием в южном регионе Казахстана.
В программе — бал тюльпанов для выпускников школ и училищ, конкурс флористов, театральные постановки, выставки цветов.
Международный этнофестиваль Koshpendiler Alemi пройдет с 28 по 30 июля 2019 года в Астане. Его цель — сохранение и популяризация исторического и культурного наследия номадов (кочевников) Евразии, создание платформы для возрождения национальных ремесел и традиций, укрепление и расширение культурных связей между представителями тюркских народностей.
Рудный Алтай, Сибинские озера и гора Белуха станут местом проведения еще одного фестиваля — "Алтай — колыбель цивилизации". Он пройдет со 2 про 4 августа в Усть-Каменогорске и раскроет ценность туристических ресурсов казахстанской части Алтая.
Планируется провести научно-практическую конференцию с приглашением международных специалистов по антропологии, тюркологии и номадизму. Также будет организован инфотур "Золотое кольцо Алтая" с посещением российской, монгольской, китайской и казахстанской частей Алтая.
"Фестиваль продемонстрирует ресурсы Алматинского региона на основе исторического факта, что Тянь-Шань является родиной яблони сорта "Сиверс" — родоначальника всех сортов яблок в мире", — отмечается в публикации.
В рамках ALMA Fest пройдут гастрономический фестиваль "Все из яблок", международная научно-практическая конференция с участием селекционеров, ботаников и плодоводов, производителей яблочной продукции.