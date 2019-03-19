Казахстанцы посвятят фестивали тюльпанам и яблокам

В этом году в Казахстане организуют четыре тематических фестиваля — "Путь тюльпана", Koshpendiler Alemi, "Алтай — колыбель цивилизации" и ALMA Fest.

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Национальная компания Kazakh Tourism с апреля по ноябрь этого года проведет в стране четыре фестиваля, сообщается на портале uzbekistan.travel.

Ближайший — "Путь тюльпана" — пройдет с 12 по 14 апреля в Шымкенте. Организаторы обещают, что этот фестиваль станет масштабным туристическим событием в южном регионе Казахстана.

© Sputnik / Л. Лошакова В Шахрисабзе встретят весну фестивалем национальной одежды

"Фестиваль расскажет гостям, что наряду с горами северного Ирана и Памиро-Алтаем, родина тюльпана — это казахстанские предгорья Таласского Алатау", — говорится в публикации.

В программе — бал тюльпанов для выпускников школ и училищ, конкурс флористов, театральные постановки, выставки цветов.

Международный этнофестиваль Koshpendiler Alemi пройдет с 28 по 30 июля 2019 года в Астане. Его цель — сохранение и популяризация исторического и культурного наследия номадов (кочевников) Евразии, создание платформы для возрождения национальных ремесел и традиций, укрепление и расширение культурных связей между представителями тюркских народностей.

© Flickr / stefan_fotos В Кашкадарьинской области построят лагерь подготовки воинов Амира Темура

В рамках фестиваля пройдет научно-практическая конференция, в которой примут участие международные специалисты по антропологии, тюркологии, номадизму. Кроме того, запланированы концерты, тематические выставки и гастрономические шоу.

Рудный Алтай, Сибинские озера и гора Белуха станут местом проведения еще одного фестиваля — "Алтай — колыбель цивилизации". Он пройдет со 2 про 4 августа в Усть-Каменогорске и раскроет ценность туристических ресурсов казахстанской части Алтая.

Планируется провести научно-практическую конференцию с приглашением международных специалистов по антропологии, тюркологии и номадизму. Также будет организован инфотур "Золотое кольцо Алтая" с посещением российской, монгольской, китайской и казахстанской частей Алтая.

Традиционный фестиваль ALMA Fest пройдет с 5 по 8 сентября в Алматы и Алматинской области.

"Фестиваль продемонстрирует ресурсы Алматинского региона на основе исторического факта, что Тянь-Шань является родиной яблони сорта "Сиверс" — родоначальника всех сортов яблок в мире", — отмечается в публикации.

В рамках ALMA Fest пройдут гастрономический фестиваль "Все из яблок", международная научно-практическая конференция с участием селекционеров, ботаников и плодоводов, производителей яблочной продукции.