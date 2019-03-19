Афганистан подписал контракт с несуществующей американской компанией

Сейчас тема реализации проекта, о котором идет речь в контракте, находится под пристальным вниманием общественности и антикоррупционных организаций.

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Правительство Афганистана подписало контракт на 11 миллионов долларов США в сфере телекоммуникаций с несуществующей американской компанией. Об этом пишет Sputnik Афганистан.

Глава Министерства телекоммуникаций Афганистана 28 февраля 2019 года подписал с главой компании Bustos Group LLC. Джошем Бустосом контракт на реализацию проекта обеспечения прозрачности по сбору налогов на услуги телекоммуникации (Real Time Data Management project). На подписании присутствовал президент Афганистана Ашраф Гани.

© Sputnik / Илья Питалев Проблемы Афганистана очень страшны для будущего – мнение эксперта

По данным афганских СМИ и согласно публикации бывшего министра связи Абдула Резака Вахиди, компания Bustos Group LLC. была зарегистрирована через день после подписания контракта. Это подтверждается регистрационными данными по этой фирме. Компания была зарегистрирована 1 марта этого года в американском штате Невада с нулевым финансовым капиталом.

Примечательно, что Джош Бустос женат на афганке, принял ислам в 2016 году. Ранее работал в авиакомпании Safi Airways. В том же году эта компания прекратила свою деятельность из-за неуплаты долгов.

Стоит отметить, что после массовой волны протеста в соцсетях среди афганских пользователей компания Bustos Group удалила свой сайт.

Как рассказал Sputnik Абдул Резак Вахиди, экс-министр телекоммуникаций Афганистана, Министерство подписало контракт с несуществующей компанией: "Компания BUSTOS получила лицензию только через день после подписания контракта с Министерством телекоммуникаций. Министерство заключило договор с несуществующей компанией".

Позднее Министерство телекоммуникаций Афганистана опровергло публикации в соцсетях относительно репутации компании, которой доверили реализацию проекта.

Вахиди отметил, что "сайт компании BUSTOS состоит из одной страницы, сделан на скорую руку. При введении в поисковике ничего серьезного не выдается". Сейчас портал не работает.

Кроме того, экс-министр считает, что сумма контракта далека от реальной суммы, необходимой для реализации проекта.

© Sputnik / Алексей Тихомиров Николайчук: узбекский вектор умиротворения Афганистана самый перспективный

"Вместо того, чтобы отдать 11 миллионов долларов США неизвестной компании, дайте 2 миллиона долларов афганским специалистам и молодежи, которые создадут лучшую систему Real Time", — сказал Вахиди.

Пресс-секретарь Министерства телекоммуникаций Афганистана Саир Заланд назвал клеветой заявления о том, что сумма завышена.

"Прежде этот проект стоил 18 миллионов долларов, сейчас же 11 миллионов. Разница огромная. Стоимость включает 7% налога, подготовку, установку программного обеспечения, подключение системы к другим системам, в том числе к центральным, обслуживание сети в течение 12 месяцев, кадровую подготовку, в том числе подготовку технических сотрудников, создание центра обработки данных", — заявил Заланд.

Вахиди добавил, что в настоящее время тема реализации проекта Real Time Data Management находится под пристальным вниманием общественности и антикоррупционных организаций.